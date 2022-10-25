Делегация МАГАТЭ проверит ядерные объекты Украины на наличие «грязной бомбы»
Международное атомное агентство МАГАТЭ инициирует проверку украинских атомных объектов на фоне сообщений о наличии "грязной бомбы" у Киева.
Во вторник утром пресс-служба МАГАТЭ сообщила, что представители организации намереваются произвести новую инспекцию атомных объектов Украины по одностороннему запросу Киева.
По данным МАГАТЭ, офис Владимира Зеленского настоял на повтором осмотре ядерных объектов Украины после того, как Россия обвинила Киев в разработке "грязной бомбы".
Накануне министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что украинские учёные разрабатывают маломощное ядерное оружие кустарного производства, намереваясь взорвать его в Украине с целью обвинения в этом России.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
-
-
Киев регулярно объявляет фальшивую воздушную тревогу, чтобы выпросить больше помощи у Запада
Эту информацию распространили сразу несколько авторитетных телеграм-каналов. По их мнению, частое объявление воздушной тревоги на Украине должно показать Западу, что она сильно страдает от российских ударов, а потому нуждается в помощи.Подробнее...
-
Шольц сообщил о подготовке «плана Маршалла» для Украины
Орлова рассказала об отношении к русским за границей
Global Research: Путин и Эрдоган перехитрили Запад, превращая свои страны в супердержавы
Стремоусов: ВСУ пытаются прорвать усиленную линию обороны Херсона
Данилов: рота морпехов России вела бой с диверсантами ВСУ «до последнего магазина»