Делегация МАГАТЭ проверит ядерные объекты Украины на наличие «грязной бомбы»

Международное атомное агентство МАГАТЭ инициирует проверку украинских атомных объектов на фоне сообщений о наличии "грязной бомбы" у Киева.

Во вторник утром пресс-служба МАГАТЭ сообщила, что представители организации намереваются произвести новую инспекцию атомных объектов Украины по одностороннему запросу Киева.

По данным МАГАТЭ, офис Владимира Зеленского настоял на повтором осмотре ядерных объектов Украины после того, как Россия обвинила Киев в разработке "грязной бомбы".

Накануне министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что украинские учёные разрабатывают маломощное ядерное оружие кустарного производства, намереваясь взорвать его в Украине с целью обвинения в этом России.