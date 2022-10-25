Тест Pixel 7 Pro с новой экосистемой от Google Pixel, сильная камера и слабые часы

Интернет-гиганту Google с новым Pixel 7, кажется, наконец-то удалось найти свое место на рынке современных экосистем.

Представленные в начале октября устройства во многом являются итерацией прошлого года — многое улучшилось, но ничего особо нового нет, за исключением камер в премиальной модели Pixel 7 Pro.

Что действительно нового в этом модельном году, так это то, что Google впервые предлагает настоящую экосистему: в дополнение к телефонам Google также выпустила наушники-шпильки Pixel Buds Pro.

Все устройства вместе, наконец, предлагают то, что Apple поставляла годами: устройства с единым дизайном и программным обеспечением, которые работают вместе с согласованной общей операционной системой. С телефоном и наушниками он также работает очень хорошо, но, к сожалению, с новыми часами все еще есть проблемы — но об этом позже.

Как и его предшественник, настоятельно рекомендуется Pixel 7 Pro — пожалуй, лучший смартфон, работающий в настоящее время на операционной системе Android. Как и Apple, Google полагается на собственное оборудование, в частности новый чип Tensor G2 в основе устройства имеет некоторые особенности.

Потому что Pixel 7 — это смартфон, полностью созданный благодаря разработкам Google в области искусственного интеллекта, а чип G2 оптимизирован для него. В классических тестах производительности он значительно медленнее текущего чипа Apple A14, а также вынужден признать поражение конкурирующих моделей от Qualcomm и Samsung.

Однако в повседневном использовании это не заметно. Вместо этого заметно, что чип удивительно экономичен с батареей за счет пиковой производительности, которая в любом случае актуальна только для нескольких онлайн-игр.

В тесте Pixel 7 Pro легко проработал день и утро после одного заряда аккумулятора, только потом ему приходится идти на зарядку. Там он заряжается быстро, но не так быстро, как у конкурентов, требуется добрых 30 минут для 50-процентного заряда батареи и почти два часа для зарядки от полностью разряженного до полностью полного.

Новое программное обеспечение Google Android 13, кажется, было разработано из одного источника, сдержанно элегантно. А искусственный интеллект (ИИ) задействован везде: в распознавании речи, в функциях перевода, в поиске изображений Google Lens или в умном помощнике Google Assistant.

Однако, прежде всего, ИИ помогает с камерой: Google мало изменился с точки зрения оборудования камеры по сравнению с Pixel 6, сенсор камеры с зумом даже стал меньше. Но Google изменил программное обеспечение и задействовал различные алгоритмы искусственного интеллекта.

Результат потрясающий: при слабом освещении фотографии с 50-мегапиксельного сенсора Pixel 7 Pro превосходят все известные автору телефоны, даже нынешний iPhone. Цветопередача и компенсация размытия действительно хороши, не делая фотографии неестественными. Чип G2 работает под полной нагрузкой — и показывает, как далеко продвинулась компьютерная фотография.

То, как Pixel может отслеживать объекты, точно отображать оттенки кожи и балансировать свет и тень на фотографиях HDR, возможно только с высокопроизводительными чипами. В этом отношении смартфон легко обходит даже относительно дорогие цифровые камеры.

Программисты Google также полагаются на искусственный интеллект для новой функции масштабирования, объединяя несколько изображений, которые телефон делает одновременно с разных камер. Результатом является зум, который обеспечивает хорошее изображение примерно до 10-кратного увеличения, но 30-кратный зум — это скорее уловка, чем реальная функция.

Новый экран Pixel 7 Pro значительно ярче и выглядит четче, чем у Pixel 6 Pro при прямом сравнении. Он также может настроить частоту обновления для экономии заряда батареи: для игр или быстрой анимации устройство показывает 120 кадров в секунду. Когда ничего не происходит, частота обновления снижается для экономии заряда батареи и пользователь об этом не знает.

Что осталось, так это внешний вид благородных устройств: стеклянный корпус выглядит гармонично, планка камеры имеет смысл и позволяет положить смартфон, не опрокидывая его. Но устройство Pro, особенно с его полированными металлическими частями, очень чувствительно к царапинам. Рекомендуется защитный кожух.

Взаимодействие с наушниками и часами показывает, что в некоторых отношениях Apple все еще на шаг впереди: операция иногда слишком сложна. Распознавание голоса в наушниках с помощью «Привет, Google» работает не так гладко, как ожидалось в тесте, в основном в шумной обстановке, Google не отзывается.

Наушники Pixel Buds Pro в настоящее время часто продаются в комплекте с телефоном и по-прежнему стоят очень дорого. Звук и главное функция шумоподавления отличные, лучше, чем у Apple.

Слабые стороны Pixel Watch

Pixel Watch менее убедительны в тесте. Новая операционная система Wear OS 3 хорошо спроектирована, но в некоторых местах ее сложно использовать. Это также связано с относительно небольшим круглым экраном Pixel Watch. Этого вполне достаточно для циферблатов, но слишком мало для чтения уведомлений, управления музыкой или даже навигации по карте.

Если вращающаяся заводная головка работает хорошо, но дополнительная кнопка сбоку нажимается с трудом и не имеет никаких полезных функций. Много приходится возиться с прикосновениями к мини-дисплею, а помощник по голосовому управлению Google реагирует плохо.

Google интегрировал собственное фитнес-приложение «Fit» в Android, но часы передают свои данные только в приложение Fitbit, которое также принадлежит Google, для которого пользователь должен создать свою собственную учетную запись.

Без платной подписки ПО выдает совершенно нереальные данные о расходе калорий. Это противоречит данным приложения Google Fit при беге, например. Часы и телефон измеряют по-разному. Google должен это исправить.

Дешевле, чем Apple

Прейскурантные цены на Pixel 7 Pro, Google Watch и Pixel Buds Pro составляют 1500 евро, из которых 899 евро за Pixel 7 Pro со 128 ГБ памяти, 429 евро за Pixel Watch LTE и 219 евро за Pixel. Бадс Про.

Конечно, Apple стоит дороже, но Google не смог оценить бонус престижа, который Apple приносит как бренд.

Но, в отличие от Apple, ритейлеры также знают, что мало что работает без скидок, поэтому в настоящее время на старте есть много комбинированных предложений для устройств. В частности, настоятельно рекомендуется сочетание Pixel 7 Pro и наушников — с другой стороны, с часами Google необходимо, как минимум, программное обеспечение.