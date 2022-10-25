FT: Минфин Турции просит «Газпром» о скидке и отсрочке платежа за газ из РФ
Министерство финансов Турции требует от России предоставить Анкаре скидку на поставки газа и отсрочить платёж по долгам.
25 октября зарубежная газета Financial Times сообщила, что глава Министерства казначейства и финансов Турции Нуреддин Небат попросил администрацию российского "Газпрома" предоставить Анкаре отсрочку от платежа за поставки газа из России.
По данным FT, Небат занят тем, чтобы добиться устойчивой скидки на поставки российского газа для Турции, поскольку Анкара приобретает голубое топливо у Москвы в больших объёмах.
Также в интервью Financial Times Нуреддин Небат заявил, что в скором времени он надеется, что из Москвы придут "хорошие новости", и Турция получит скидку на газ.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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