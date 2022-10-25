Депутаты Европарламента призвали создать детскую столицу Европы

49 членов Европейского парламента из 17 стран в межпартийном открытом письме председателю парламента Роберте Метсоле потребовали создания ежегодной детской столицы в ЕС.

«Мы хотим дать детям возможность встретиться на международном уровне и в то же время бросить вызов европейским городам через соревнование, чтобы серьезно относиться к детям и вовлекать их в формирование будущего — как того требует Конвенция ООН о правах ребенка», - говорится в письме. Среди подписантов — вице-президент Европейского парламента Катарина Барли (СДПГ) и Манфред Вебер, председатель Группы ЕНП.

Открытое письмо инициировала депутат Европарламента Габриэле Бишофф.

«Нам нужна европейская детская столица, потому что молодые европейцы — это наше будущее, но в настоящее время их слишком мало видят и слышат. Я рада, что эту важную озабоченность поддерживает такое количество депутатов Европарламента», — сказала политик от СДПГ. Идея мирного проекта восходит к инициативе Друзей детской столицы Европы (www.childrens-capital.eu), которая была основана в Гамбурге в 2020 году.

«Если мы хотим, чтобы у Европы было будущее, мы должны дать детям право голоса», — сказал председатель ассоциации Ян Хаармейер. Цель состоит в том, чтобы каждый год из претендентов выбирался один европейский город или регион, который затем становился принимающей стороной для молодежи Европы. Таким образом, дети должны стать средоточием Европы, а «идея Европы» - средоточием восприятий молодых людей.