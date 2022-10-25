Галкин остановил свой бизнес в России
Комик Максим Галкин - хозяин компании "МГ Лаб", которая специализировалась на рекламе и публикации контента в СМИ. Сейчас функционирование фирмы приостановлено.
Ведущий и юморист Максим Галкин расстаётся со своим бизнесом в РФ. Он приостановил деятельность своей компании "МГ Лаб".
Структура начала работать в 2020 году, а 6 сентября текущего года прекратила свое функционирование.
При этом артист всё ещё обладает статусом ИП, который оформил 20 лет назад, чтобы уплачивать налоги в казну РФ за свои концерты.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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