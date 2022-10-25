Галкин остановил свой бизнес в России

Комик Максим Галкин - хозяин компании "МГ Лаб", которая специализировалась на рекламе и публикации контента в СМИ. Сейчас функционирование фирмы приостановлено.

Ведущий и юморист Максим Галкин расстаётся со своим бизнесом в РФ. Он приостановил деятельность своей компании "МГ Лаб".

Структура начала работать в 2020 году, а 6 сентября текущего года прекратила свое функционирование.

При этом артист всё ещё обладает статусом ИП, который оформил 20 лет назад, чтобы уплачивать налоги в казну РФ за свои концерты.