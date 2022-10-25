Politico: Еврокомиссия просит жителей ЕС «благословить» Брюссель на помощь Киеву

25 октября вице-президент Еврокомиссии Вера Юрова заявила, что живущие в Евросоюзе должны одобрить выделение материальной помощи Украине.

25 октября представитель Еврокомиссии Вера Юрова публично заявила, что ведомство всё также нацелено на оказание всесторонней помощи Украине в условиях российской спецоперации, однако для этого ЕК должна снова и снова просить жителей Евросоюза о "благословении".

По мнению Юровой, именно живущие в Европейском союзе должны решать, желают ли они помогать Киеву, поскольку финансирование украинских нужд происходит из средств европейцев.