Politico: Еврокомиссия просит жителей ЕС «благословить» Брюссель на помощь Киеву
25 октября вице-президент Еврокомиссии Вера Юрова заявила, что живущие в Евросоюзе должны одобрить выделение материальной помощи Украине.
25 октября представитель Еврокомиссии Вера Юрова публично заявила, что ведомство всё также нацелено на оказание всесторонней помощи Украине в условиях российской спецоперации, однако для этого ЕК должна снова и снова просить жителей Евросоюза о "благословении".
По мнению Юровой, именно живущие в Европейском союзе должны решать, желают ли они помогать Киеву, поскольку финансирование украинских нужд происходит из средств европейцев.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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