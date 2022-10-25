У саженцев под зиму распустились листья: эксперты подсказали, как этого избежать
Молодые деревца нужно хорошо напоить водой, дать им нужную подкормку, побелить ствол и замульчировать приствольные круги.
Погода - штука непредсказуемая. Если осень теплая, то у посаженных осенью саженцев могут распуститься листья буквально перед самыми холодами. А это - смертельно опасно для растения.
Чтобы такого не произошло, лучше заранее принять меры предосторожности. Прежде всего - замульчировать приствольный круг. Использовать для этого опавшую листву, торф, солому, перегной, компост либо любой другой органический материал.
Нагревание коры также сдерживает белый цвет: такая манипуляция замедлит процессы, которые ведут к распусканию листвы.
Чтобы растение было готово пережить морозы, ему надо дать хорошее дополнительное питание. Для этого внести любое калийно-фосфорное удобрение - скажем, монофосфат калия. Но сделать это за две-три недели до наступления холодов.
Молодые деревья также надо хорошо полить, тогда они лучше переживут зиму. При этом полив должен быть более обильным, чем обычно: на каждое дерево надо вылить около 40-50 ведер воды.
Опубликовано: Светлана Гаврусева
-
-
-
Киев регулярно объявляет фальшивую воздушную тревогу, чтобы выпросить больше помощи у Запада
Эту информацию распространили сразу несколько авторитетных телеграм-каналов. По их мнению, частое объявление воздушной тревоги на Украине должно показать Западу, что она сильно страдает от российских ударов, а потому нуждается в помощи.Подробнее...
Шольц сообщил о подготовке «плана Маршалла» для Украины
Шольц сообщил о подготовке «плана Маршалла» для Украины
Global Research: Путин и Эрдоган перехитрили Запад, превращая свои страны в супердержавы
Гаврилица: протесты в Кишинёве стали частью гибридной войны в Молдавии
Данилов: рота морпехов России вела бой с диверсантами ВСУ «до последнего магазина»