У саженцев под зиму распустились листья: эксперты подсказали, как этого избежать

Молодые деревца нужно хорошо напоить водой, дать им нужную подкормку, побелить ствол и замульчировать приствольные круги.

Погода - штука непредсказуемая. Если осень теплая, то у посаженных осенью саженцев могут распуститься листья буквально перед самыми холодами. А это - смертельно опасно для растения.

Чтобы такого не произошло, лучше заранее принять меры предосторожности. Прежде всего - замульчировать приствольный круг. Использовать для этого опавшую листву, торф, солому, перегной, компост либо любой другой органический материал.

Нагревание коры также сдерживает белый цвет: такая манипуляция замедлит процессы, которые ведут к распусканию листвы.

Чтобы растение было готово пережить морозы, ему надо дать хорошее дополнительное питание. Для этого внести любое калийно-фосфорное удобрение - скажем, монофосфат калия. Но сделать это за две-три недели до наступления холодов.

Молодые деревья также надо хорошо полить, тогда они лучше переживут зиму. При этом полив должен быть более обильным, чем обычно: на каждое дерево надо вылить около 40-50 ведер воды.