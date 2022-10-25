Corriere della Sera: Зеленский просит 3 страны ЕС о поставке систем ПВО Украине

Владимир Зеленский попросил три государства Европейского союза поставить Украине системы противовоздушной обороны.

Во вторник итальянская газета Corriere della Sera опубликовала интервью с Владимиром Зеленским, который публично заявил, что он просит некоторые страны Европейского союза о поставках систем ПВО Украине для защиты городов страны от российских ракетных ударов.

По словам Зеленского, в первую очередь он обращается к лидерам Германии, Франции и Италии, поскольку именно эти государства производят собственные системы противовоздушной обороны.

Примечательно, что накануне министр обороны Украины Алексей Резников попросил коллегу из Израиля Бени Ганца о поставках ПВО Киеву, однако получил отказ.