Corriere della Sera: Зеленский просит 3 страны ЕС о поставке систем ПВО Украине
Владимир Зеленский попросил три государства Европейского союза поставить Украине системы противовоздушной обороны.
Во вторник итальянская газета Corriere della Sera опубликовала интервью с Владимиром Зеленским, который публично заявил, что он просит некоторые страны Европейского союза о поставках систем ПВО Украине для защиты городов страны от российских ракетных ударов.
По словам Зеленского, в первую очередь он обращается к лидерам Германии, Франции и Италии, поскольку именно эти государства производят собственные системы противовоздушной обороны.
Примечательно, что накануне министр обороны Украины Алексей Резников попросил коллегу из Израиля Бени Ганца о поставках ПВО Киеву, однако получил отказ.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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