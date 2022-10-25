МИД России обвинил США в кибератаках с помощью IT-армии Украины
Представитель департамента международной информационной безопасности МИД России Владимир Шин обвинил Вашингтон в наступательных кибератаках против Москвы.
В интервью РИА Новости заместитель главы департамента международной информационной безопасности МИД России Владимир Шин обвинил Вашингтон в наступательных кибератаках против России с помощью IT-армии, созданной в Украине.
"Возглавляющий киберкомандование США Пол Накасонэ даже не отрицает проведения наступательных атак с помощью созданной в Украине IT-армии", - сказал чиновник.
В июне генерал Накасонэ заявлял, что США провели серию наступательных цифровых операций против России в поддержку Украины.
Опубликовано: Максим Алексеев
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