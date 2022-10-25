Лесли Джордан разбился в ДТП в возрасте 67 лет

Джордан известен по ролям в таких картинах, как "Американская история ужасов" Квентина Флеминга, "Сверхъестественное", "Все еще король", "Избалованные", "Зомби на Диком Западе", "Уилл и Грейс", сериале "Сабрина - маленькая ведьма".