Лесли Джордан разбился в ДТП в возрасте 67 лет
2022-10-25 10:53
Звезда "Американской истории ужасов", актёр Лесли Джордан погиб в результате аварии. Артисту было 67 лет.
Трагедия произошла в Лос-Анджелесе. Лесли Джордану было 67 лет.
ДТП произошло утром 24 октября. На всём ходу актёр врезался в стену здания. Медики не успели спасти знаменитость.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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