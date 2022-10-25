Лесли Джордан разбился в ДТП в возрасте 67 лет

2022-10-25 10:53

Звезда "Американской истории ужасов", актёр Лесли Джордан погиб в результате аварии. Артисту было 67 лет.

Трагедия произошла в Лос-Анджелесе. Лесли Джордану было 67 лет.

ДТП произошло утром 24 октября. На всём ходу актёр врезался в стену здания. Медики не успели спасти знаменитость.

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    Джордан известен по ролям в таких картинах, как "Американская история ужасов" Квентина Флеминга, "Сверхъестественное", "Все еще король", "Избалованные", "Зомби на Диком Западе", "Уилл и Грейс", сериале "Сабрина - маленькая ведьма".

Опубликовано: Наталья Гончарова