Global Research: Путин и Эрдоган перехитрили Запад, превращая свои страны в супердержавы

По мнению издания, российский президент Владимир Путин сделал гениальный стратегический и дипломатический ход, договорившись с лидером Турции Реджепом Эрдоганом о создании газового хаба.

Как подчеркивает Global Research, данная идея российского президента наносит сокрушительный удар по планам Соединенных Штатов Америки добиться международной изоляции России.

В публикации говорится, что предложение Путина позволяет Турции реализовать свою давнюю мечту — стать энергетическим центром на входе в Европу. Издание подчеркивает, что между Россией и Турцией сегодня существуют разногласия, и тот факт, как стороны сумели договориться о взаимовыгодном сотрудничестве в газовой сфере, является образцом современной дипломатии.

Помимо очевидной экономической и имиджевой выгоды, предложение Путина позволит Турции укрепить свою стратегическую автономию в региональной политике.