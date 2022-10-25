В зоне действия циклона Ситранг в Бангладеш погибли девять человек, более миллиона эвакуированы
Девять человек погибли в результате циклона Ситранг, обрушившегося на юг Бангладеш, где за ночь из низинных районов был эвакуирован миллион человек, сообщили власти во вторник (25 октября).
«Девять человек погибли, в основном от падающих деревьев, в том числе трое членов одной семьи в районе Камилла», — сказал AFP правительственный чиновник Джебун Нахар.
Циклон обрушился на остров Бхола на юге страны в 21:00 понедельника, а затем ослаб в депрессию рано утром во вторник и направился в штат Мегхалая на севере страны. на востоке Индии, сообщил агентству AFP сотрудник метеорологической службы Базлур Рашид. Он добавил, что проливные дожди обрушились на большую часть страны, затопив города Дакка, Кхулна и Барисал.
Власти эвакуировали «около миллиона человек» из низменностей, островов и прибрежных районов еще в понедельник, прежде чем переселить их в тысячи приютов в многоквартирных домах, где они провели ночь, сообщили AFP в секретаре Министерства по стихийным бедствиям. Менеджмент, Камрул Ахсан. Власти заявили, что иногда им приходилось уговаривать сопротивляющихся жителей деревни уехать.
Власти заявили, что около 33 000 беженцев-рохинджа на подверженном штормам острове Бхашан Чар в Бенгальском заливе получили приказ не выходить на улицу, и никаких сообщений о жертвах или разрушениях там не поступало. По данным ООН, Бангладеш, страна с населением около 170 миллионов человек, входит в число стран, наиболее пострадавших от экстремальных погодных явлений с начала века.
Глобальное потепление, вероятно, сделает циклоны более интенсивными и частыми в странах Южной Азии, граничащих с Бенгальским заливом, говорят ученые, но процедуры эвакуации также значительно улучшились благодаря более точным прогнозам.
Опубликовано: Тарас Медведев
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