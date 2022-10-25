Рогозин «работает» на передовой в Украине под позывным «Космос»

Бывший глава корпорации «Роскосмос» появился на передовой в Украине с автоматом в руках и нашивкой «Космос».

Бывший глава корпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин во время поездки на передовую в Украине взял себе позывной "Космос". Об этом свидетельствует фотография, появившаяся в его Telegram-канале. Рогозин запечатлен в военной форме с автоматом в руках и нашивкой "Космос".

Бывший глава "Роскосмоса" разместил в своем аккаунте фотографии с комбатами "Шахтером", "Злым", а также заместителем начальника управления ЛНР подполковником Эдуардом Басуриным.

Дмитрий Рогозин подчеркнул, что с этими командирами они "вместе свернут горы",