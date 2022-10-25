Эмир Катара заявил, что страна сталкивается с беспрецедентной кампанией критики накануне ЧМ-2022
Катар столкнулся с «беспрецедентной» кампанией критики в связи с проведением чемпионата мира по футболу (20 ноября — 18 декабря), заявил во вторник эмир шейх Тамим бин Хамад Аль Тани.
«Поскольку нам выпала честь принимать у себя чемпионат мира по футболу, Катар стал мишенью беспрецедентной кампании, от которой не пострадала ни одна другая принимающая страна», — сказал он во время выступления.
Полиция Катара произвольно задерживает и подвергает жестокому обращению представителей ЛГБТ-сообщества, заверила неправительственная организация Human Rights Watch (HRW) в отчете, опубликованном в понедельник. Гомосексуальность остается незаконным в Катаре, но организаторы чемпионата мира по футболу заявили, что однополые пары не будут подвергаться преследованиям на турнире.
Кроме того свои обвинения Катару предъявила НПО «Амнистия интернешнл», которая заявила о преследовании оппозиционно настроенных политиков в стране.
Опубликовано: Тарас Медведев
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