В Техасе пожар на тыквенной поляне сжег десятки автомобилей

2022-10-25 11:11

Пожар начался около часа дня в субботу, 15 октября, предположительно возгорание произошло из-за сигареты, брошенной в сухую траву.

Никто не погиб и не пострадал, но автомобили спасти не удалось.

Опубликовано: Денис Карвацкий