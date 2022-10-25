В Техасе пожар на тыквенной поляне сжег десятки автомобилей
2022-10-25 11:11
Пожар начался около часа дня в субботу, 15 октября, предположительно возгорание произошло из-за сигареты, брошенной в сухую траву.
Никто не погиб и не пострадал, но автомобили спасти не удалось.
Опубликовано: Денис Карвацкий
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