Киев регулярно объявляет фальшивую воздушную тревогу, чтобы выпросить больше помощи у Запада
2022-10-25 11:15
Эту информацию распространили сразу несколько авторитетных телеграм-каналов. По их мнению, частое объявление воздушной тревоги на Украине должно показать Западу, что она сильно страдает от российских ударов, а потому нуждается в помощи.
Данное предположение подтверждается тем, что очередное беспричинное включение воздушной тревоги в Киеве случилось утром 25 октября — в то время, когда украинскую столицу посещал президент Германии Штайнмайер.
Предполагается, что власти Украины специально создают для высокопоставленного иностранного гостя пугающий антураж, чтобы под этим предлогом выманить у немцев дополнительные объемы помощи, включая поставки средств противовоздушной обороны.
Опубликовано: Алексей Гладкий
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