МАГАТЭ посетит места возможной сборки «грязной бомбы» на Украине
После обвинений в подготовке «грязной бомбы», МАГАТЭ посетит указанные российской стороной лаборатории в ближайшие дни, заявили в агентстве.
Столкнувшись с обвинениями со стороны России, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба обратился к Международному агентству по атомной энергии (МАГАТЭ) с просьбой «срочно направить экспертов» в две структуры, где Россия «ложно утверждает», что Украина разрабатывает «грязную бомбу».
Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси подтвердил визит «в ближайшие дни», уточнив, что одно из двух мест было проинспектировано «месяц назад» и что «незаявленной ядерной активности там обнаружено не было».
И украинцы, и жители Запада видят в этом угрозу подготовки к атаке под чужим флагом, подозревая Россию в том, что она готова взорвать «грязную бомбу» сама, чтобы оправдать военную эскалацию, например, применив в ответ тактическое ядерное оружие.
«В этом конфликте есть повторяющаяся закономерность», — сказал представитель Госдепартамента США Нед Прайс, - «Россияне обвинили украинцев и другие страны в том, что они сами планировали. Вот что нас беспокоит». Тем не менее, «мы не видели причин для изменения нашей ядерной позиции» и «никаких признаков того, что русские готовились к развертыванию ядерного оружия», отметил дипломат.
Ранее Минобороны России сообщило о имеющихся точных данных в завершении подготовки «грязной бомбы» на территории Украины. Взрыв уранового заряда, украинские власти намерены выдать за применение Россией ядерного оружия малой мощности.
Опубликовано: Тарас Медведев
-
-
-
Киев регулярно объявляет фальшивую воздушную тревогу, чтобы выпросить больше помощи у Запада
Эту информацию распространили сразу несколько авторитетных телеграм-каналов. По их мнению, частое объявление воздушной тревоги на Украине должно показать Западу, что она сильно страдает от российских ударов, а потому нуждается в помощи.Подробнее...
Шольц сообщил о подготовке «плана Маршалла» для Украины
Шольц сообщил о подготовке «плана Маршалла» для Украины
Global Research: Путин и Эрдоган перехитрили Запад, превращая свои страны в супердержавы
Гаврилица: протесты в Кишинёве стали частью гибридной войны в Молдавии
Данилов: рота морпехов России вела бой с диверсантами ВСУ «до последнего магазина»