МАГАТЭ посетит места возможной сборки «грязной бомбы» на Украине

После обвинений в подготовке «грязной бомбы», МАГАТЭ посетит указанные российской стороной лаборатории в ближайшие дни, заявили в агентстве.

Столкнувшись с обвинениями со стороны России, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба обратился к Международному агентству по атомной энергии (МАГАТЭ) с просьбой «срочно направить экспертов» в две структуры, где Россия «ложно утверждает», что Украина разрабатывает «грязную бомбу».

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси подтвердил визит «в ближайшие дни», уточнив, что одно из двух мест было проинспектировано «месяц назад» и что «незаявленной ядерной активности там обнаружено не было».

И украинцы, и жители Запада видят в этом угрозу подготовки к атаке под чужим флагом, подозревая Россию в том, что она готова взорвать «грязную бомбу» сама, чтобы оправдать военную эскалацию, например, применив в ответ тактическое ядерное оружие.

«В этом конфликте есть повторяющаяся закономерность», — сказал представитель Госдепартамента США Нед Прайс, - «Россияне обвинили украинцев и другие страны в том, что они сами планировали. Вот что нас беспокоит». Тем не менее, «мы не видели причин для изменения нашей ядерной позиции» и «никаких признаков того, что русские готовились к развертыванию ядерного оружия», отметил дипломат.

Ранее Минобороны России сообщило о имеющихся точных данных в завершении подготовки «грязной бомбы» на территории Украины. Взрыв уранового заряда, украинские власти намерены выдать за применение Россией ядерного оружия малой мощности.