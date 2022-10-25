Жители новых регионов получили российские паспорта в Анапе
В Анапе жители новых регионов прошли церемонию принятия российского гражданства.
25 октября в пресс-службе администрации Краснодарского края сообщили о том, что в Анапе были вручены 11 паспортов граждан РФ из 200 заготовленных жителям новых субъектов России.
Сообщается, что во время принятия гражданства новые граждане России произнесли слова присяги, подтвердили намерение соблюдать законы страны, уважать ее культуру, историю и традиции, пошлину платить не надо.
Опубликовано: Елена Калиновская
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