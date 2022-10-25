Несколько европейских стран, в том числе Франция, пострадали от сбоя WhatsApp

На сайте DownDetector было зарегистрировано более 8 000 сообщений о сбое работы приложения во Франции и 11 000 в Индии.

Служба обмена сообщениями WhatsApp группы Meta вышла из строя во вторник утром. В приложении символ «Подключение» постоянно вращается, и содержимое не отправляется получателям.

В 10:43(мск) сайт DownDetector перечислил более 8000 отчетов во Франции, касающихся «соединения, отправки и получения сообщений».

Отключение также затрагивает индийских пользователей: по данным Reuters, на DownDetector поступило более 11 000 отчетов.

«Мы знаем, что некоторые люди в настоящее время испытывают трудности с обменом сообщениями, и мы работаем над тем, чтобы как можно быстрее восстановить WhatsApp для всех», — заявил представитель Meta Platforms.