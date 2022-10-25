Несколько европейских стран, в том числе Франция, пострадали от сбоя WhatsApp
На сайте DownDetector было зарегистрировано более 8 000 сообщений о сбое работы приложения во Франции и 11 000 в Индии.
Служба обмена сообщениями WhatsApp группы Meta вышла из строя во вторник утром. В приложении символ «Подключение» постоянно вращается, и содержимое не отправляется получателям.
В 10:43(мск) сайт DownDetector перечислил более 8000 отчетов во Франции, касающихся «соединения, отправки и получения сообщений».
Отключение также затрагивает индийских пользователей: по данным Reuters, на DownDetector поступило более 11 000 отчетов.
«Мы знаем, что некоторые люди в настоящее время испытывают трудности с обменом сообщениями, и мы работаем над тем, чтобы как можно быстрее восстановить WhatsApp для всех», — заявил представитель Meta Platforms.
Опубликовано: Тарас Медведев
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