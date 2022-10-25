По стопам матери: как живет сегодня дочь актрисы Любови Полищук Мариэтта Цигаль
Фильмография Мариэтты насчитывает уже 27 работ, сейчас она задействована в съемках фильма о Фаине Раневской.
Мариэтта Цигаль-Полищук, дочь популярной актрисы Любови Полищук от художника Сергея Цигаль, решила пойти по стопам своей знаменитой матери, сообщает Кadara.ru.
Но удалось ей это далеко не с первого раза, Мариэтта предприняла несколько попыток поступить в Российский институт театрального искусства, но все-таки стала студенткой ГИТИС.
Дипломированная актриса начала свою карьеру в театре на Малой Бронной. Девушка решила взять двойную фамилию - чтобы сохранить память о матери еще и таким образом.
Любови Полищук не стало в 2006 году, у нее была не совместимая с жизнью болезнь: саркома позвоночника. И теперь ее дело продолжает дочь: фильмография Мариэтты Цигаль-Полищук насчитывает уже 27 работ.
Сейчас актриса работает в проекте «Фаина» - этот фильм расскажет о знаменитой актрисе Фаине Раневской.
Опубликовано: Светлана Гаврусева
-
-
-
Киев регулярно объявляет фальшивую воздушную тревогу, чтобы выпросить больше помощи у Запада
Эту информацию распространили сразу несколько авторитетных телеграм-каналов. По их мнению, частое объявление воздушной тревоги на Украине должно показать Западу, что она сильно страдает от российских ударов, а потому нуждается в помощи.Подробнее...
Шольц сообщил о подготовке «плана Маршалла» для Украины
Украинская армия нанесла удары по Донецку ракетами «Град»
Global Research: Путин и Эрдоган перехитрили Запад, превращая свои страны в супердержавы
Шольц сообщил о подготовке «плана Маршалла» для Украины
Данилов: рота морпехов России вела бой с диверсантами ВСУ «до последнего магазина»