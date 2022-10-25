По стопам матери: как живет сегодня дочь актрисы Любови Полищук Мариэтта Цигаль

Фильмография Мариэтты насчитывает уже 27 работ, сейчас она задействована в съемках фильма о Фаине Раневской.

Мариэтта Цигаль-Полищук, дочь популярной актрисы Любови Полищук от художника Сергея Цигаль, решила пойти по стопам своей знаменитой матери, сообщает Кadara.ru.

Но удалось ей это далеко не с первого раза, Мариэтта предприняла несколько попыток поступить в Российский институт театрального искусства, но все-таки стала студенткой ГИТИС.

Дипломированная актриса начала свою карьеру в театре на Малой Бронной. Девушка решила взять двойную фамилию - чтобы сохранить память о матери еще и таким образом.

Любови Полищук не стало в 2006 году, у нее была не совместимая с жизнью болезнь: саркома позвоночника. И теперь ее дело продолжает дочь: фильмография Мариэтты Цигаль-Полищук насчитывает уже 27 работ.

Сейчас актриса работает в проекте «Фаина» - этот фильм расскажет о знаменитой актрисе Фаине Раневской.