Чебан: в Кишинёве снизят освещение памятников и зданий для экономии
Мэр Кишинёва Иван Чебан анонсировал уменьшение степени вечерней освещённости города для экономии электроэнергии.
Днём 25 октября кишинёвский мэр Иван Чебан публично заявил, что в Кишинёве снизят вечернее уличное освещения никоторых объектов города, среди которых государственные здания и памятники.
По словам Чебана, данные меры принимаются правительством страны в целях экономии электроэнергии в условиях энергокризиса, сформировавшегося в Молдавии.
Также Иван Чебан предупредил, что в скором времени Национальная комиссии Молдавии по чрезвычайным ситуациям может задействовать более строгие ограничения.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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