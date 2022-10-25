Чебан: в Кишинёве снизят освещение памятников и зданий для экономии

Мэр Кишинёва Иван Чебан анонсировал уменьшение степени вечерней освещённости города для экономии электроэнергии.

Днём 25 октября кишинёвский мэр Иван Чебан публично заявил, что в Кишинёве снизят вечернее уличное освещения никоторых объектов города, среди которых государственные здания и памятники.

По словам Чебана, данные меры принимаются правительством страны в целях экономии электроэнергии в условиях энергокризиса, сформировавшегося в Молдавии.

Также Иван Чебан предупредил, что в скором времени Национальная комиссии Молдавии по чрезвычайным ситуациям может задействовать более строгие ограничения.