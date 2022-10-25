Стив Джобс никогда не запирал входную дверь своего дома в Пало-Альто, в котором был сад в английском стиле, полный полевых цветов и "всякой всячины, которую можно было съесть", - говорит Боно из U2 в своих мемуарах.

Фронтмен U2 описал дом как "скромный" и сказал, что Джобс выращивал еду в своем саду.

Джобс купил дом площадью 5768 квадратных футов с семью спальнями в начале 1990-х годов.

"Стив жил со своей женой Лорен и тремя детьми в скромном доме в стиле Тюдоров на процветающей улице в Пало-Альто, штат Калифорния", - написал Боно.

Их англофилия также вдохновила на создание сада в коттедже, полного полевых цветов и всего, что можно съесть, с калиткой, открывающейся в нескольких ярдах от входной двери, которую он никогда не запирал.