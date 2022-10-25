Сергей Кириенко обвинил Запад в развязывании гибридной войны

Первый заместитель главы администрации президента России обвинил западные страны в развязывании гибридной войны против Москвы.

В приветственном слове участникам форума "Спектр" первый заместитель главы администрации президента России Сергей Кириленко обвинил западные страны в развязывании гибридной войны против Москвы.

"Ограничивая доступ к технологиям и вводя экономические санкции Запад развязал против России гибридную войну", - сказал он.

Кириленко подчеркнул, что вместе со множеством ограничений, открываются и новые возможности, так кам можно нарастить экономический потенциал России в сфере импортозамещения.