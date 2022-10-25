Рубио, сторонник превосходства белой расы, был избит в районе Майами

Марко Рубио агитатор, известный сторонник превосходства белой расы, был жестоко избит в районе Майами

Полицейский отчет, полученный Miami New Times, подтверждает, что в результате нападения был арестован мужчина: 22-летний Хавьер Хесус Лопес, который “имеет жестокое прошлое и находится под подпиской о невыезде”, по словам репортера NBC News Марка Капуто.

В полицейском отчете говорится, что Лопес якобы сказал Монзону: “Вы не можете пройти здесь. Это мой район ”, прежде чем ударить его о землю.

Но в отчете “не упоминается политический спор и не указывается, что Лопес нацелился на Монзона, потому что Монзон республиканец”, согласно New Times .

В отчете также не указывается, что на Монзона напали “четыре животных”, как утверждал Рубио в своем бесчеловечном твите, хотя полиция сообщила CBS, что они хотят поговорить с “двумя другими возможными людьми, представляющими интерес”.