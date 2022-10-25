Во Флориде угнали Mercedes G-класса в течении 20 секунд
Полиция Майами утверждает, что автоугонщики отключили заводскую систему GPS.
На видео видно как злоумышленники подошли к авто, открыли двери и уехали в течении 20 секнуд.
Стоит предположить, ключи были оставлены внутри.
Среди автомобилистов пользуется спросом Apple AirTag. Если ваш автомобиль будет украден, дополнительный GPS-трекер поможет найти ваш автомобиль.
Часто автоугонщики паркуют автомобиль в общественном месте на несколько дней.
Это делается для того, чтобы определить, активен ли на ней маячок. Если вы не заберете автомобиль, они отвезут его в мастерскую и продадут.
Опубликовано: Денис Карвацкий
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