Гаврилица: протесты в Кишинёве стали частью гибридной войны в Молдавии

Премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица прокомментировала усиление массовых протестов оппозиции в Кишинёве.

Днём 25 октября молдавский премьер Наталья Гаврилица опубликовала новое сообщение в социальных сетях, где заявила, что протестующие в Кишинёве оппозиционеры не отстаивают свои гражданские права, а ведут антиправительственную деятельность по чьему-то указу.

Гаврилица выразила уверенность, что общественные протесты и массовые волнения в Кишинёве являются элементом гибридной войны, развязанной некой заинтересованной стороной против Молдавии.

Напомним, что ранее в Молдавии стартовала бессрочная акция протеста, участники которой требуют отставки президента страны Майи Санду и разбили палаточный городок возле парламента в Кишинёве, который недавно был насильно демонтирован полицией.