Гаврилица: протесты в Кишинёве стали частью гибридной войны в Молдавии
Премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица прокомментировала усиление массовых протестов оппозиции в Кишинёве.
Днём 25 октября молдавский премьер Наталья Гаврилица опубликовала новое сообщение в социальных сетях, где заявила, что протестующие в Кишинёве оппозиционеры не отстаивают свои гражданские права, а ведут антиправительственную деятельность по чьему-то указу.
Гаврилица выразила уверенность, что общественные протесты и массовые волнения в Кишинёве являются элементом гибридной войны, развязанной некой заинтересованной стороной против Молдавии.
Напомним, что ранее в Молдавии стартовала бессрочная акция протеста, участники которой требуют отставки президента страны Майи Санду и разбили палаточный городок возле парламента в Кишинёве, который недавно был насильно демонтирован полицией.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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