Перри рассказал, что он ухаживал за Джули Робертс с тремя дюжинами роз и написал статью по квантовой физике
Мэтью Перри сказал, что он ухаживал за Джули Робертс с тремя дюжинами роз и написал статью по квантовой физике, чтобы заставить ее появиться в сериале "Друзья".
Мэтью Перри рассказал, как он убедил Джулию Робертс сняться в эпизоде сериала "Друзья" в своих будущих мемуарах.
По сообщениям, актер пытался послать цветы, но Робертс вместо этого попросил статью по физике.
Перри рассказала, что они начали встречаться после ее камео "Друзья".
В отрывке из своих долгожданных мемуаров Мэтью Перри поделился анекдотом о том, через какие трудности он прыгнул, чтобы получить Джулию Робертс в эпизоде "Друзья".
В своих мемуарах под названием "Друзья, любовники и большая ужасная вещь" Перри поделился, что Робертс предложили главную роль Сьюзи Мосс во втором сезоне "Один после Суперкубка, часть 2" в 1996 году.
По словам Перри, Робертс сказала, что она появится только в том случае, если сможет работать вместе с ним.
Опубликовано: Антон Райт
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