Премьер-министр Молдавии назвал «гибридной войной» протесты оппозиции в стране
2022-10-25 11:50
Наталья Гаврилица высказала мнение о том, что протесты оппозиции в центре Кишинева, это часть развязанной против страны гибридной войны.
Премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица высказала мнение о том, что протесты оппозиции в центре Кишинева, это часть развязанной против страны гибридной войны.
"То, что произошло на улицах Кишинева - это не акции протеста, это развязанная против страны гибридная война", - сказала она.
Наталья Гаврилица подчеркнула, что Молдова может рассчитывать на поддержку со стороны внешних партнеров, поэтому врагам, ограбившим страну, не удастся раскачать ситуацию на украденные деньги.
Опубликовано: Максим Алексеев
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