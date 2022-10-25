Премьер-министр Молдавии назвал «гибридной войной» протесты оппозиции в стране

Наталья Гаврилица высказала мнение о том, что протесты оппозиции в центре Кишинева, это часть развязанной против страны гибридной войны.

Премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица высказала мнение о том, что протесты оппозиции в центре Кишинева, это часть развязанной против страны гибридной войны.

"То, что произошло на улицах Кишинева - это не акции протеста, это развязанная против страны гибридная война", - сказала она.

Наталья Гаврилица подчеркнула, что Молдова может рассчитывать на поддержку со стороны внешних партнеров, поэтому врагам, ограбившим страну, не удастся раскачать ситуацию на украденные деньги.