Байден заблудился «в трех соснах» в саду Белого дома, деменция прогрессирует
2022-10-25 11:53
Деменция прогрессирует у 79-летнего главы Белого дома об очередном проявлении болезни сообщает Daily Mail.
После ежегодной церемонии высадки саженцев в саду Белого дома президент США поучаствовал себя плохо и не мог отыскать выход, заблудившись, что называется в «трех соснах».
«Куда мы идем?», - спросил Байден у окружения, когда не смог понять в каком направлении двигаться, а находился всего лишь спиной к резиденции.
Охранник пришел на помощь и буквально пальцем показал пожилому мужчине правильную дорогу.
Опубликовано: Тарас Медведев
Риши Сунак с капиталом в $1 млрд стал главой Великобритании, в которой с трудом позволяют себе отопление
Действительно ли Си Цзиньпин победил на XX съезде Коммунистической партии Китая
Киев регулярно объявляет фальшивую воздушную тревогу, чтобы выпросить больше помощи у Запада
В Германии 50-летний безбилетник отстрелялся в кондуктора из игрушечного пистолета
Global Research: Путин и Эрдоган перехитрили Запад, превращая свои страны в супердержавы