Байден заблудился «в трех соснах» в саду Белого дома, деменция прогрессирует

Деменция прогрессирует у 79-летнего главы Белого дома об очередном проявлении болезни сообщает Daily Mail.

После ежегодной церемонии высадки саженцев в саду Белого дома президент США поучаствовал себя плохо и не мог отыскать выход, заблудившись, что называется в «трех соснах».

«Куда мы идем?», - спросил Байден у окружения, когда не смог понять в каком направлении двигаться, а находился всего лишь спиной к резиденции.

Охранник пришел на помощь и буквально пальцем показал пожилому мужчине правильную дорогу.