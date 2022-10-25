Rolls-Royce Silver Ghost Alpine Eagle I выставлен на аукцион
2022-10-25 12:02
Автомобиль принадлежал герцогу Вестминстерскому и был использован во время боевых действий в Аравийской пустыне.
Автомобиль был сделан под заказ для герцога Вестминстерскогол в июле 1914 года.
В 1916 году Rolls-Royce оснастил его броней перед отправкой в Египет и Палестину.
После службы на войне он был переоборудован для гражданского использования в 1920 году.
С тех пор он прошел высококачественную реставрацию и был оснащен турелью на трех опорах и неработающим пулеметом Максима 30 калибра.
Аукцион коллекционных автомобилей Henderson Auctions состоится в музее Barber Vintage Motorsports Museum в Бирмингеме, штат АЛ, в субботу, 29 октября, с 10 утра.
Опубликовано: Денис Карвацкий
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