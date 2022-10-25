Le Point: Макрон попросил Папу Римского позвонить Путину из-за ситуации в Украине
2022-10-25 12:09
Президент Франции Эмманюэль Макрон попросил Папу Римского Франциска позвонить Владимиру Путину и патриарху Кириллу из-за ситуации в Украине.
25 октября французский журнал Le Point рассказал о состоявшейся аудиенции президента Франции Эмманюэля Макрона и Папы Римского Франциска, которая продлилась 55 минут.
Обозреватели издания утверждают, что в ходе разговора Макрон попросил Папу Римского позвонить президенту России Владимиру Путину и патриарху Московскому и Всея Руси Кириллу, а также американскому лидеру Джо Байдену, чтобы «содействовать установлению мира в Украине».
Опубликовано: Диана Мудреченко
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