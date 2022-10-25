Самолет Цукерберга совершил 28 рейсов всего за 2 месяца

Частный самолет Марка Цукерберга совершил 28 рейсов всего за 2 месяца, выбросив в 15 раз больше углерода, чем средний американец за год, говорится в отчете.

Согласно одному анализу, эти полеты произвели около 253 тонн выбросов углерода.

По данным Охраны природы, средний американец производит 16 тонн углерода в год.

Всего за два месяца частный самолет создателя Facebook Марка Цукерберга выбросил в 15 раз больше углерода, чем средний американец производит за год.

В 28 рейсах с 20 августа по 15 октября самолет Цукерберга выбросил более 253 тонн углерода, показали данные, собранные Fox News.

Цукерберг также утверждал, что метавселенная станет способом сокращения выбросов углерода, описав его как "лучший для общества и для планеты в целом", в интервью The Information.

В феврале его благотворительная организация the Chan Zuckerberg Initiative инвестировала 44 миллиона долларов в климатические технологии.