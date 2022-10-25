Устюгов экстренно госпитализирован из-за проблем с сердцем
2022-10-25 12:24
Звезда "Ментовских войн", актёр Александр Устюгов попал в больницу. Причиной госпитализации являются проблемы с сердцем у знаменитости.
Актер Александр Устюгов, известный по картине "28 панфиловцев", был госпитализирован в больницу из-за болезни сердца 24 октября, о чём сообщает Телеграм-канал "112".
Состояние знаменитости оценивается как "средней степени тяжести".
В больнице 46-летний Устюгов проведёт несколько дней.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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