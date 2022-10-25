Устюгов экстренно госпитализирован из-за проблем с сердцем

2022-10-25 12:24

Звезда "Ментовских войн", актёр Александр Устюгов попал в больницу. Причиной госпитализации являются проблемы с сердцем у знаменитости.

Актер Александр Устюгов, известный по картине "28 панфиловцев", был госпитализирован в больницу из-за болезни сердца 24 октября, о чём сообщает Телеграм-канал "112".

Состояние знаменитости оценивается как "средней степени тяжести".

В больнице 46-летний Устюгов проведёт несколько дней.

Опубликовано: Наталья Гончарова