Найден Corvette C3 которым управлял астронавт
2022-10-25 12:48
В США в конце 1960-х годов астронавтам сдавали в аренду C3 Corvette за 1 доллар.
В конце 1960-х годов маркетологам Chevrolet пришла в голову гениальная идея увеличить продажи и навсегда соединить две ярко выраженные американские идеи.
Эти идеи - постоянное любопытство и интерес к исследованиям, связанные с космосом, а другая - скорость и страсть американских спортивных автомобилей.
Это привело к созданию программы, основной идей которой являлась, выдача Corvette в аренду астронавтам всего за 1 доллар.
В настоящее время этот легендарный автомобиль находится на пути к реставрации.
Опубликовано: Денис Карвацкий
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