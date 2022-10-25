Найден Corvette C3 которым управлял астронавт

В США в конце 1960-х годов астронавтам сдавали в аренду C3 Corvette за 1 доллар.

В конце 1960-х годов маркетологам Chevrolet пришла в голову гениальная идея увеличить продажи и навсегда соединить две ярко выраженные американские идеи.

Эти идеи - постоянное любопытство и интерес к исследованиям, связанные с космосом, а другая - скорость и страсть американских спортивных автомобилей.

Это привело к созданию программы, основной идей которой являлась, выдача Corvette в аренду астронавтам всего за 1 доллар.

В настоящее время этот легендарный автомобиль находится на пути к реставрации.