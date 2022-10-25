Кузнецов заявил о кибервойне Украины против России
Зампред правления Сбербанка Кузнецов: киберпреступность срослась с госорганами Украины.
25 октября РИА Новости сообщили, что зампред правления Сбербанка России Станислав Кузнецов в интервью телеканалу "Россия 24" заявил о том, что против России ведётся кибервойна и известно кто ее ведёт, в каких масштабах она ведется и с территории какого государства она ведется.
Кузнецов утверждает, что сегодня имеются все основания утверждать, что в настоящее время киберпреступность, кибертерроризм происходит при поддержке правительства Украины.
Кузнецов добавил, что можно смело сказать, что цифры украденных денег из кошельков россиян в 2020 и 2021 годах достигали более сотни миллиардов рублей и все они шли на обогащение преступных группировок, на подготовку к войне, подготовку националистических движений.
Опубликовано: Елена Калиновская
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