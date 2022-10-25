Представитель Сбербанка: в кибератаке участвовало 104 тысячи хакеров одновременно

Заместитель правления Сбербанка рассказал о крупнейшей кибератаке в истории банка, которую провело не менее 104 тысяч хакеров одновременно.

Заместитель правления Сбербанка Станислав Кузнецов рассказал о крупнейшей кибератаке в истории банка, которую провело не менее 104 тысяч хакеров одновременно.

"Недавно мы пережили крупнейшую кибератаку в своей истории. В ней участвовало не менее 104 тысяч хакеров из-за рубежа.

Кузнецов подчеркнул, что в специальной DDOS операции было задействовано не мене 30 тысяч инфраструктурных устройств.