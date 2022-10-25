В США ландшафтные дизайнеры откопали во дворе дома... Мерседес, находкой заинтересовалась полиция

Есть версия, что бывший хозяин особняка был связан с синдикатом Китайской триады. С какой целью он закопал машину во дворе, еще предстоит выяснить.

Ландшафтные дизайнеры обнаружили неопознанный автомобиль, закопанный во дворе особняка стоимостью 15 миллионов долларов в Атертоне, штат Калифорния.

Кабриолет Mercedes, который выглядит как SL 1990-х годов, в настоящее время исследуется на наличие каких-либо доказательств, которые могут указывать на то, что на самом деле произошло.

Полиция подозревает, что авто было украдено в 1992 году. Таким образом, мошенничество со страховкой кажется вероятным, хотя возможно, что мошенничество со страховкой было связано с другим преступлением.

Как стало известно, этим домом ранее владел Джонни Боктюне Лью. Он умер в 2015 году в возрасте 77 лет, имел криминальное прошлое и был причастен к организованной преступности.

Мало того, что он был арестован по обвинению в убийстве своей девушки в 60-х годах, позже его осудили за покушение на убийство другого человека в 1977 году. Он также не был чужд страховому мошенничеству. В 1999 году Лью был арестован за то, что планировал потопить свою яхту, чтобы получить страховые деньги.

Лью якобы предложил 50 000 долларов наличными за то, чтобы судно, которое стояло в пристани Редвуд-Сити, было доставлено в международные воды к западу от Золотых ворот и потоплено.

Есть версия, что бывший хозяин особняка был связан с синдикатом Китайской триады. С какой целью он закопал машину во дворе, еще предстоит выяснить.