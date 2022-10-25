Байден посчитал законным для избирателей в США беспокоиться о возрасте кандидатов в президенты
Президент США считает законным требования избирателей, касательно возраста потенциальных кандидатов на пост президента страны, сообщает MSNBC.
«Я думаю, что беспокоиться о чьем-либо возрасте, включая мой, — это законно. Я думаю, что это совершенно законно», — сказал Байден, который в ноябре отметит 80-летний юбилей.
«Я думаю, что лучший способ принять решение — понаблюдать за мной. Я замедляюсь? Иду ли я в том же темпе?», - предложил американский лидер, который неоднократно демонстрировал признаки деменции и дезориентацию в пространстве.
Ранее Байден заявил, что «намерен» участвовать в президентской гонке 2024 году, но официально он еще не выдвинул свою кандидатуру. В этой связи у многих избирателей сейчас возникают вопросы касательно здоровья президента из-за преклонного возраста.
Байден предложил избирателям понаблюдать за его «энергией» и, если они посчитают, что он не справится с возложенными полномочиями, то предложить «уйти».
Ранее наследный принц Саудовской Аравии заявил, что сомневается в умственных способностях Байдена еще с момента, когда он работал в команде президента Обамы.
Опубликовано: Тарас Медведев
Риши Сунак с капиталом в $1 млрд стал главой Великобритании, в которой с трудом позволяют себе отопление
Карл III назначил Риши Сунака новым премьер-министром Великобритании
Киев регулярно объявляет фальшивую воздушную тревогу, чтобы выпросить больше помощи у Запада
Лорак поблагодарила в соцсетях фанатов за любовь и поддержку
Global Research: Путин и Эрдоган перехитрили Запад, превращая свои страны в супердержавы