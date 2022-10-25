Байден посчитал законным для избирателей в США беспокоиться о возрасте кандидатов в президенты

Президент США считает законным требования избирателей, касательно возраста потенциальных кандидатов на пост президента страны, сообщает MSNBC.

«Я думаю, что беспокоиться о чьем-либо возрасте, включая мой, — это законно. Я думаю, что это совершенно законно», — сказал Байден, который в ноябре отметит 80-летний юбилей.

«Я думаю, что лучший способ принять решение — понаблюдать за мной. Я замедляюсь? Иду ли я в том же темпе?», - предложил американский лидер, который неоднократно демонстрировал признаки деменции и дезориентацию в пространстве.

Ранее Байден заявил, что «намерен» участвовать в президентской гонке 2024 году, но официально он еще не выдвинул свою кандидатуру. В этой связи у многих избирателей сейчас возникают вопросы касательно здоровья президента из-за преклонного возраста.

Байден предложил избирателям понаблюдать за его «энергией» и, если они посчитают, что он не справится с возложенными полномочиями, то предложить «уйти».

Ранее наследный принц Саудовской Аравии заявил, что сомневается в умственных способностях Байдена еще с момента, когда он работал в команде президента Обамы.