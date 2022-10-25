В Мемфисе угнали Corvette после смерти хозяина автомобиля
2022-10-25 13:00
Согласно местным новостям из Мемфиса, штат Теннесси, мужчине предъявлены обвинения в краже Corvette 1976 года выпуска после того, как его владелец скончался.
Сосед сообщил полиции что видел, как мужчина погрузил автомобиль на прицеп, прицепленный к пикапу Ram.
Все это произошло 5 октября, средь бела дня.
Полиция утверждает, что грузовик, использовавшийся для угона Corvette, также был угнан.
Угонщик был задержан 14 октября.
Опубликовано: Денис Карвацкий
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