В Мемфисе угнали Corvette после смерти хозяина автомобиля

2022-10-25 13:00

Согласно местным новостям из Мемфиса, штат Теннесси, мужчине предъявлены обвинения в краже Corvette 1976 года выпуска после того, как его владелец скончался.

Сосед сообщил полиции что видел, как мужчина погрузил автомобиль на прицеп, прицепленный к пикапу Ram.

Все это произошло 5 октября, средь бела дня.

Полиция утверждает, что грузовик, использовавшийся для угона Corvette, также был угнан.

Угонщик был задержан 14 октября.

 

Опубликовано: Денис Карвацкий