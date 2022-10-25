Охлобыстин назвал Россию лекарством для мира

Актёр Иван Охлобыстин высказался по поводу своей родины в социальных сетях. Артист убеждён, что Россия - единственная надежда человечества на выживание.

Актер Иван Охлобыстин считает, что российское государство - единственная надежда мира на выживание. Он называет свою родину "лекарством".

Творческая личность сожалеет, что многие представители человечества до сих пор не осознали роль РФ для всего населения планеты. Такую точку зрения звезда экрана высказал в своих соцсетях.

Охлобыстин рад тому, что многие его коллеги покинули страну, очистив место для более интересных артистов.