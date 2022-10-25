Кириенко: мы ведем борьбу за русский мир в Украине
2022-10-25 13:18
Первый заместитель руководителя администрации президента России высказал мнение о целях специальной операции в Украине.
Первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко высказал свое мнение о целях специальной операции в Украине.
"Никто не должен сомневаться в том, что мы ведем борьбу за русский мир в Украине", - сказал он.
Кириенко подчеркнул, что борьба идет не только в зоне проведения специальной военной операции, а "проходит через всю жизнь граждан России".
Опубликовано: Максим Алексеев
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