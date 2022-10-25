В Ницце задержали группу охотников за часами Rolex

Трое мужчин в возрасте от 26 до 34 лет из Марселя подозреваются в причастности к серии нападений, направленных на кражу часов марки Rolex у посетителей заправочных станций в Ницце, сообщил во вторник Figaro источник в полиции.

Сообщается, что 20 октября, на станции техобслуживания Оливье, на Корниш Андре де Жоли, к востоку от Ниццы у автолюбителя были отняты часы Rolex Oyster Perpetual во время жестокого нападения. Подозреваемый, мужчина двадцати лет, немедленно скрылся на Renault Clio, в котором его ждали двое сообщников. Полиции удалось определить номер авто.

Следователи тут же установили связь с двумя похожими случаями: кражей Rolex на станции техобслуживания в Ницце 26 сентября и еще одной в том же секторе 10 октября.

Через несколько дней Clio, номерной знак которого был занесен в национальный список разыскиваемых автомобилей, был обнаружен полицией Марселя на стоянке. На авто был установлен маячок. Метод, который быстро приносит плоды, поскольку трое подозреваемых были задержаны по возвращении в машину. Во время ареста двое полицейских получили легкие ранения.

Всем задержанным были предъявлены обвинения в серии краж, а также в актах насилия, мятеже и подстрекательстве к беспорядкам, они были арестованы и направлены в СИЗО в пятницу, 21 октября. Рассмотрение дела в суде было отложено до 2 декабря.

«Раньше за роскошными часами в Ниццу приезжали в основном неаполитанцы. Теперь мы видим, что это больше местные жители из района», — отметили в полиции.