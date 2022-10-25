Хаматова заявила, что не чувствовала себя свободной, когда работала в Германии
2022-10-25 13:19
Актриса Чулпан Хаматова утверждает, что в Германии, где она работала, слишком много запретов. Знаменитость не смогла строить карьеру там, так как в чужой стране нет свободы слова.
Чулпан Хаматова рассказала о причинах того, почему не состоялась ее карьера в Европе.
Актриса призналась, что мечтала о работе за рубежом.
К сожалению, попробовав свои силы, работая в Германии и Австрии, артистка разочаровалась. Причиной стала цензура в кино в зарубежных странах.
Тогда Хаматова выбрала Россию.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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