Хаматова заявила, что не чувствовала себя свободной, когда работала в Германии

Актриса Чулпан Хаматова утверждает, что в Германии, где она работала, слишком много запретов. Знаменитость не смогла строить карьеру там, так как в чужой стране нет свободы слова.

Чулпан Хаматова рассказала о причинах того, почему не состоялась ее карьера в Европе.

Актриса призналась, что мечтала о работе за рубежом.

К сожалению, попробовав свои силы, работая в Германии и Австрии, артистка разочаровалась. Причиной стала цензура в кино в зарубежных странах.

Тогда Хаматова выбрала Россию.