В Турции арестованы десять журналистов прокурдских СМИ

Десять журналистов прокурдских СМИ были арестованы во вторник (25 октября) в шести турецких провинциях, через неделю после вступления в силу закона, предусматривающего наказание в виде лишения свободы за распространение ложных новостей.

«Десять наших коллег [были] арестованы во время операций в Анкаре, Стамбуле, Ване, Диярбакыре, Урфе и Мардине», — сообщил профсоюз TGS в Twitter, не уточнив причин арестов.

По данным союза журналистов, арестованные журналисты, в том числе четыре женщины, работают на прокурдские информационные агентства Mezopotamya и Jinnews. Агентство «Месопотамия» подтвердило арест семерых его журналистов.

В июне прошлого года шестнадцать турецких журналистов уже были заключены в тюрьму за «принадлежность к террористической организации» в Диярбакыре, на юго-востоке Турции, где большинство населения составляют курды.