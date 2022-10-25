В Турции арестованы десять журналистов прокурдских СМИ
Десять журналистов прокурдских СМИ были арестованы во вторник (25 октября) в шести турецких провинциях, через неделю после вступления в силу закона, предусматривающего наказание в виде лишения свободы за распространение ложных новостей.
«Десять наших коллег [были] арестованы во время операций в Анкаре, Стамбуле, Ване, Диярбакыре, Урфе и Мардине», — сообщил профсоюз TGS в Twitter, не уточнив причин арестов.
По данным союза журналистов, арестованные журналисты, в том числе четыре женщины, работают на прокурдские информационные агентства Mezopotamya и Jinnews. Агентство «Месопотамия» подтвердило арест семерых его журналистов.
В июне прошлого года шестнадцать турецких журналистов уже были заключены в тюрьму за «принадлежность к террористической организации» в Диярбакыре, на юго-востоке Турции, где большинство населения составляют курды.
Опубликовано: Тарас Медведев
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