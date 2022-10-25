Актуальные сегодня прогнозы и советы знаменитого инвестора Уоррена Баффета 20-летней давности

Сегодня индекс S&P 500 упал на 22% — это худший показатель в жизни многих инвесторов. В 2008 году доходность была еще ниже, так как в то время акции упали в цене на 38%, но сами показатели оставались стабильными.

В текущем году доходность по акциям считается самой худшей за последние 47 лет и держится на уровне 2002 года, однако с учетом инфляции и других факторов влияющих на доходность, в реальности дела обстоят еще хуже. Как тут не вспомнить пророческие высказывания Уоррена Баффета.

Баффет говорил, что нужно боятся, когда другие жадничают. При этом необходимо быть жадным самому, если боятся другие. Он напомнил, что когда в 2002 году акции упали на 23% и падали уже на протяжении нескольких лет, он последовал своему совету и скупил все подешевле.

Еще в 1986 году Баффет назвал «страх и жадность» двумя болезнями, которые возникают и распространяются непредсказуемо. Болезнь страха приводит к распродажам, а это приводит к недооценке акций, что в свою очередь вызывает скачки цен и новой переоценке инвестиций.

Однако Уоррен Баффет имел ввиду не то, что жадность — это необходимость покупать акции всякий раз, когда они падают. Он не принимал реакционное поведение, основанное на движении цен на рынке. По его мнению, необходимо объективно оценивать акции, исходя из деловых перспектив, невосприимчивым к двум «болезням». Кроме того, Баффет говорил, что «акции не могут постоянно опережать бизнес».