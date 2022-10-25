В Кыргызстане 20 человек, обвиняемых в организации массовых беспорядков, помещены в СИЗО

Правосудие Кыргызстана заключило под стражу на два месяца двадцать человек, в том числе политиков и высокопоставленных чиновников, обвиняемых в организации массовых беспорядков, сообщает источник в суде во вторник, 25 октября.

«Двадцати арестованным были предъявлены обвинения в организации массовых беспорядков, и они были помещены в следственный изолятор на два месяца», — сообщил AFP представитель суда в Бишкеке, столице Кыргызстана. Адвокаты пятерых обвиняемых подтвердили AFP решение суда.

По данным правозащитной группы «Калым чамы», задержанные, арестованные в воскресенье и понедельник, являются членами «комитета по охране Кемпир-Абадского водохранилища, расположенного на границе с Узбекистаном».

В эту группу, в частности, входят генерал, бывшие депутаты, бывший член Конституционного суда, бывший прокурор и даже журналисты.

Комитет был создан после подписания в конце сентября протокола о делимитации и демаркации границы между Киргизией и Узбекистаном, двумя соседними бывшими советскими республиками.