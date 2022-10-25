США для борьбы с «Геранями» поставят Украине очередное военное старье – ЗРК HAWK

Пентагон рассматривает вариант поставок на Украину систем ПВО HAWK, оружия которому уже шесть десятков лет.

Поставленные ранее ЗРК Stinger частично уничтожены, к тому же к ним не хватает боеприпасов, пишет Reuters.

Поэтому американские военные пришли к выводу лучше старье, но хоть что-то.

Ранее сообщалось, что Бунденсвер готовится передать Киеву несколько ЗРК «Ирис».