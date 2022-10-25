Майкл Гоув может вернуться в кабинет министров Великобритании после вступления в должность премьера Риши Сунака

Майкл Гоув завершил свою карьеру в кабинете министров Великобритании летом 2022 года, однако остался членом парламента страны. Он ушел сразу после прихода в управление страной Лиз Трасс.

Аналитики считают, что после вступления в должность премьер-министра Великобритании Риши Сунака, Майкл Гоув имеет все шансы вернуться в кабинет, который покинул летом. Решение о его возвращении может быть принято уже на этой неделе.

Во-первых, Сунак считает Гоува близким другом и верным сторонником, который на данный момент находится в неведении политической обстановки в кабинете министров Великобритании. Во-вторых, считается, что Сунак сумеет собрать «всех талантов» в своем правительстве (он и сам об этом открыто говорил).

Идею по возвращению Гоува в правительство поддерживают как в Консервативной партии, так и в британском обществе. Все-таки он зарекомендовал себя достойным человеком в кабинете министров. Однако словесной поддержки может оказаться недостаточно.

Майкл Гоув заявил, что может вернуться в кабинет министров и тогда его основным двигателем станет компетентность. По его словам, нет смысла в наградах без поддержке общественности, а она достигается только реальными целями.