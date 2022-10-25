Лиз Трасс пожелала своему преемнику Риши Сунаку «успехов», прежде чем покинуть Даунинг-стрит
2022-10-25 13:37
После 49 дней пребывания у власти Лиз Трасс покинула Даунинг-стрит во вторник, 25 октября, до назначения Риши Сунака королем Карлом III.
Уходящий премьер-министр Великобритании Лиз Трасс пожелала своему преемнику Риши Сунаку успехов, прежде чем покинуть офис на Даунинг-стрит, 10, чтобы представить свою отставку королю Карлу III.
«Я желаю Риши Сунаку всяческих успехов на благо нашей страны», — заявила она на ступенях резиденции премьер-министра, продолжив, что она более чем когда-либо убеждена в том, что «мы должны быть смелыми перед лицом проблем».
Опубликовано: Тарас Медведев
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