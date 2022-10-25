Пересильд, недавно летавшая на МКС, пожаловалась на проблемы со здоровьем
2022-10-25 13:42
Актриса Юлия Пересильд только недавно могла себе позволить слетать на МКС, сегодня жалуется на недомогания.
38-летняя актриса театра и кино Юлия Пересильд в 38 лет призналась в соцсетях, что в последнее время довольно часто испытывает боли в шее, спине. Также знаменитость мучают головные боли.
Звезда экрана не даёт себе "разваливаться на куски" при болях в спине, шее, голове, а принимает меры.
Почувствовав недомогание артистка обращается к специалист по пилатесу Денису, который специально для неё разработал особую систему упражнений.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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